Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu

- Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacak.
- Maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.
- Saat 20.00'de başlayacak olan müsabakada diğer görevli hakemler de belirlendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 22. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Bu önemli müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak.
VAR KOLTUĞU TURTAY'A EMANET
Karşılaşmanın 4. hakemi Melih Aldemir olacak.
Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.