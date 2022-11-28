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    Fatih Terim'den duygusal paylaşım

    Fatih Terim'den duygusal paylaşım

    Geçtiğimiz günlerde annesi Nuriye Terim'i kaybeden Fatih Terim sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
    • 28.11.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 18:12
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    A Milli Takım ve Galatasaray 'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Nuriye Terim'in cenazesi Adana'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

    Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Deneyimli teknik adam cenazeye katılan ve taziye mesajlarını iletenlere teşekkür etti.

    "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş"

    Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden deneyimli teknik adam paylaşımında, "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş. Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri bırakmayan, dualarını eksik etmeyen acımıza ortak olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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