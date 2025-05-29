Fatih Terim'den Fernando Muslera'ya veda mesajı

Galatasaray Kulübü, geçirdiği 14 sezonun ardından takımdan ayrılacak kaleci Fernando Muslera için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Muslera'nın yanı sıra kulübün başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Galatasaray'ın Başakşehir ile yapacağı maçla sarı-kırmızılı formaya veda edecek Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, takımdan ayrılsa da kulübün her zaman bir parçası olacağını söyledi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, birlikte uzun yıllar çalıştığı Uruguaylı kaleci için veda mesajı yayınladı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER, EVLAT!"

Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları dedi:

Temmuz 2011’de 20’li yaşlarının ilk yarısını henüz geçmiş, genç bir delikanlıydın Florya’ya ilk adım attığında. Aradan geçen onca zaman, 14 yıl Dile bile kolay değil bazen ama yaşanan tüm duygular, hayatın akışı içinde sizi daha da yaklaştırır birbirinize. 14 yılda bir aile babası oldun, ailemin bir parçası oldun, torunlarımın kahramanı oldun, en önemlisi büyük Galatasaray ailesine yakışan bir kaptan oldun. Galatasaray’ın 120 yıllık tarihinin en özel yerine kazıdığın ismin, yüz yıllar boyunca hep orada kalacak, Türkiye ve Galatasaray için yaptıkların hep hatırlanacak. Sevgi, tüm mesafeleri eritir. Yeni hayatında atacağın her adımda bunu hissedeceksin. Her şey için teşekkürler, evlat!