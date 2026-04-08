Fatih Terim'den Mircea Lucescu'ya veda

Ünlü futbol adamı Mircea Lucescu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

80 yaşındaki futbol efsanesi, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

Lucescu'nun vefatı sonrası dünya futbol camiasından peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

O isimlerden biri de son olarak Fatih Terim oldu.

ESKİ DOSTA VEDA...

Fatih Terim, hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için bir veda mesajı yayınladı.

Terim, Lucescu’nun hayatını kaybetmesinin ardından yayınladığı mesajında duygusal ifadeler kullandı.

İşte Fatih Terim'in paylaşımı...

"Sevgili Mircea, Bu satırları yazmak hiç kolay değil. Ama ömrünün neredeyse tamamını o eşsiz çim kokusuyla, yeşil zemin üzerindeki çizgiler arasında veya ötesinde, herkese nasip olmayacak büyük sorumluluklar altında geçirmiş iki futbol insanı olarak bu hikayenin sessiz kalmadan tamamlanması gerekiyor. Geride kalan yarım asırda insanlar değişti, devir değişti, futbol değişti, dünya değişti. Ama senin futbola olan tutkunda hiç eksilme olmadı. Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk. Aynı sevinçler, hüzünler, fırtınalar, hayal kırıklıkları... Kazandık, kaybettik, eleştirildik, tebrik edildik, anlaşıldık, bazen hiç anlaşılmadık. Bizi birbirimize en çok yaklaştıran şey bence oyuna duyduğumuz sadakat oldu. Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul'a belki de bu yüzden getirdi. Bu, temeline saygı ekilen bir veda mektubu. Sen, futbolun hakkını sonuna kadar verdin. Sadece Romanya'ya veya Türkiye'ye değil, bu oyuna çok şey verdin. Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünün futbolun üzerinden ayırmayacaksın. Huzur içinde uyu dostum."