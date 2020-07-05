Feghouli kırmızı kart gördü

Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 32. dakikasında Da Costa'nın müdahalesi sonrası yerde kalan Feghouli, rakibine tekme atınca ortalık gerildi.

Yapılan itirazların ardından VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, Cezayirli futbolcuya direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

3 YIL ÖNCE DE ATILMIŞTI

Sofiane Feghouli, böylece Süper Lig kariyerinde 2. kez kırmızı kart görmüş oldu. Cezayirli oyuncu, 3 yıl önce yine bir Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)