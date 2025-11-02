Fenerbahçe, 2-0 geriden gelerek derbiyi aldı

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
- 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ilk yarıda skoru eşitledi.
- 83. dakikada galibiyet golünü attı ve puanını 25'e çıkardı.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, geriden gelerek 3 puana ulaştı.
Müsabakanın 22 dakikasında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler 32 ve 45+3'te bulduğu gollerle soyunma odasına eşitlikle girdi.
Teknik Direktör Domenico Tedesco, 1 kişi eksik olan rakibine karşı ikinci yarıda hücumda üst üste hamleler yaptı.
GALİBİYET GOLÜ 83'TE GELDİ
83. dakikada galibiyet golünü bulan Fenerbahçe, derbiyi 3-2 kazanarak puanını 25'e yükseltti.
2012'DE GERİDEN GELİP KAZANMIŞLARDI
Fenerbahçe, ezeli rakibi karşında geriye düştüğü bir maçı son olarak 29 Nisan 2012'de Süper Final'de kazanmıştı.