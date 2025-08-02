Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı bekliyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Anderson Talisca'nın durumuna çevrildi.

TRT Spor'un haberine göre; Brezilyalı yıldızın tedavisinde üç hafta geride kaldı ve bir hafta içinde takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

YOĞUN ÇABA HARCANIYOR

Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanan Talisca'nın tedavisi, kulüp doktorları tarafından titizlikle yürütülüyor.

Oyuncunun, bireysel olarak ekstra çalışmalar yaptığı ve en kısa sürede sahalara dönmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

23 MAÇTA 14 GOLE ETKİ ETTİ

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 23 maçta görev yaptı.

Bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de sahaya çıkan Talisca, 12 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.