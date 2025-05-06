Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, pas organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular, yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Başakşehir müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.