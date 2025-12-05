- Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.
- Antrenman, core çalışmaları ile başlayıp pas, taktik ve bireysel çalışmalarla bitti.
- Takım, maç saatini beklemeye başladı.
Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde idman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenmanı tamamladı.
MAÇ SAATİ BEKLENİYOR
Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.