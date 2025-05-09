Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı üst üste 7. galibiyetini aldı

İHA
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler rakibine karşı son yıllardaki üstünlüğünü bu müsabakada da sürdürdü.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da 4-1 yenerek bu sezon 6 puanı hanesine yazdırdı.
TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE DE YENDİLER
Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilere karşı son 6 lig maçında galibiyet alırken, 2023 Türkiye Kupası finalinde de üstünlük sağlamıştı.
SON YENİLGİ 2022'DE
Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış