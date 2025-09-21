Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, kürsüde konuşmasını unuttu Fenerbahçe'deki başkanlık seçimine aday olan Sadettin Saran, kürsüde ilginç bir an yaşadı. Konuşma sırasında sözlerini unutan Saran, yardımcısına dönerek "Adem ne diyecektik la biz?" dedi. O anlar böyle görüntülendi...