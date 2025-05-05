Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında gündem oldu

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle sahadan galibiyetle ayrılırken puanını 55 yaptı. Fenerbahçe ise bu yenilgiyle 75 puanda kaldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi, Avrupa basınında geniş bir yer buldu.

A BOLA: DERBİYİ KAYBETTİ, ŞAMPİYONLUĞA VEDA ETTİ

Portekiz basınından A Bola maça ilişkin haberinde, "Eski Benfica oyuncusu gol attı, Mourinho derbiyi kaybetti ve şampiyonluğa veda etti. Fenerbahçe , evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluğa adeta veda etti . Jose Mourinho'nun ekibi, bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Ole Gunnar Solskjaer önderliğindeki takımda ise Gedson Fernandes ve Rafa belirleyici oldu." ifadelerine yer verdi.

THE GUARDIAN: SOLSKJAER'IN BEŞİKTAŞ'I MOU'NUN FENERBAHÇE'SİNİ YENDİ

İngiliz basınından The Guardian, Gedson Fernandes'in golüne dikkat çekerken haberde, "Solskjaer'in Beşiktaş'ı Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yendi. Penaltıyı gole çeviremeyen eski Tottenham oyuncusu Gedson Fernandes, devre bitmeden galibiyet golünü atarak Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarına son noktayı koydu." denildi.

BBC: ŞAMPİYONLUK UMUDU NEREDEYSE SONA ERDİ

BBC ise Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e vurgu yaparken maça ilişkin "Geminin kaptanı" başlığı kullanıldı.

Haberde ayrıca, "Jose Mourinho'nun Türkiye'deki ilk sezonunu lig şampiyonu olarak tamamlama umudunu neredeyse tamamen sona erdi. Şu anda Galatasaray'ın 8 puan gerisindeler ve 4 maç kala Mourinho şampiyonluğun başka yere gideceğini biliyor." ifadeleri kullanıldı.

DAILY MAIL: SOLSKJAER, MOU'NUN ŞANSINI AZALTTI

Bir diğer İngiliz gazetesi Daily Mail ise şu başlığı attı:

"Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Beşiktaş, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Jose Mourinho'nun Süper Lig'i kazanma şansını azalttı." ifadelerini kullandı.

MARCA: MOU'NUN FENERBAHÇE'Sİ RAYINDAN ÇIKTI

İspanyol basınından Marca ise şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho'nun Fenerbahçe'si rayından çıktı, Galatasaray Türkiye Ligi şampiyonluğuna yaklaştı."

TUTTOMERCATO: MOURINHO'DAN ŞAMPİYONLUĞA VEDA

"Bugün Süper Lig'de, özellikle de zirve yarışında önemli bir gündü. Galatasaray'ın dünkü net başarısının ardından Fenerbahçe'den bir cevap bekleniyordu. Bunun yerine, Mourinho'nun takımı evinde Immobile'li Beşiktaş'a karşı 0-1 kaybetti. Bu galibiyet Osimhen ve takım arkadaşlarını sevindirdi, zira şu anda zirvede, rakiplerine +8 fark atmış durumdalar ve şampiyonluk her zamankinden daha yakın."