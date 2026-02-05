Selçuk İnan, Beşiktaş maçında kırmızı gördü

- Selçuk İnan, Beşiktaş ile oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördü.
- Maç 1-1 berabere bitti.
- İnan, Kayserispor maçında takımının başında olamayacak.
Türkiye Kupası C Grubu’nun 3. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş’ı konuk etti. Kritik müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 87. dakikasında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, hakemin penaltı kararına yaptığı yoğun itiraz sırasında doğrudan kırmızı kart görerek sahadan atıldı.
KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK
İnan, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında takımının başında sahaya çıkamayacak.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)