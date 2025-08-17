Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sakatlandığını açıkladı

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan kritik müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu maçın ardından ise Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

SAKATLANDI

Sarı-lacivertli takımda 87. dakikada Youssef En-Nesyri yerine oyuna dahil olan Cenk Tosun sakatlandı.

Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

"TEDAVİSİNE BAŞLANILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: