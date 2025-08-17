Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sakatlandığını açıkladı

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan kritik müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu maçın ardından ise Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
SAKATLANDI
Sarı-lacivertli takımda 87. dakikada Youssef En-Nesyri yerine oyuna dahil olan Cenk Tosun sakatlandı.
Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
"TEDAVİSİNE BAŞLANILMIŞTIR"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.