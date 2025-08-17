Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sakatlandığını açıkladı

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 16:46
Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sakatlandığını açıkladı

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan kritik müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu maçın ardından ise Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

SAKATLANDI

Sarı-lacivertli takımda 87. dakikada Youssef En-Nesyri yerine oyuna dahil olan Cenk Tosun sakatlandı.

Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

"TEDAVİSİNE BAŞLANILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eshspor Haberleri