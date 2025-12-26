Fenerbahçe dev geliri KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, kulüp ile şirket arasında 2011 yılında imzalanan tesis kullanım sözleşmesinin feshedildiğini, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin kullanım hakkıyla ilgili 21 yıllık yeni bir kiralama sözleşmesi imzalandığını KAP'a bildirdi.

Söz konusu anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulubü'ne 6 milyar 465 milyon 673 bin 206 liranın (Yaklaşık 128 milyon 117 bin euro) peşin olarak ödeneceği açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN KAP'A AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi: