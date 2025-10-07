Fenerbahçe dişli rakiplere karşı zorlanmaya devam ediyor

Süper Lig'de son olarak Samsunspor karşısında sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de, 'zor maç' sendromu yaşamaya devam ediyor.

Öyle ki sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde ligde ilk 6 sırada bulunan takımlara karşı oynadığı toplam 10 maçta sadece 3 galibiyet (ikisi Başakşehir) alabildi.

Fenerbahçe, bu maçlarda 3 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sadece 13 puan, ligin kalan kısmıyla oynadığı 26 maçta ise 71 puan toplamıştı.

GEÇEN SEZON BAŞLAYAN KABUS DEVAM EDİYOR

Kaybedilen 17 puan, takımı şampiyonluktan etmişti.

Bu sezona da yine Mourinho ile başlayan Kanarya, ikinci haftada oynadığı ilk maçında Göztepe deplasmanında 0-0’lık beraberlikle 2 puan bıraktı.

Ardından Domenico Tedesco yönetimindeki ilk sınavda, Kadıköy’de Trabzonspor 1-0 mağlup edildi ancak devamı gelmedi.

BU SEZON SADECE TRABZON

Alanyaspor ve Kasımpaşa beraberlikleri geçiş sürecindeki sancılar olarak yorumlansa da son oynanan Samsunspor deplasmanındaki skorla henüz 8 haftada 8 puan kaybedildi, liderle fark 6 oldu.

Fenerbahçe’nin ligin güçlü takımlarına diş geçirmekte zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

SON 6 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Teknik direktör ve seçim kaosuyla başlanan sezon, Fenerbahçe’nin son 6 yıldaki en kötü başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertliler, ilk 8 haftada 16 puanla, 17’şer puan topladığı 2020-21, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarının gerisinde kaldı.

Aynı periyotta bundan önceki en kötü başlangıç ise 2019-20 sezonundaki 14 puanlık dönemdi.