Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'tan transfer sözleri: Gündemdeki isimlerle ilgili tek tek konuştu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Adalı, siyah-beyazlıların transfer gündemine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Adalı, Rafa Silva'yı Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın istediğini ifade etti.

TRANSFER GÜNDEMİNDE NELER VAR? BAŞKAN ADALI TEK TEK AÇIKLADI

Adalı, ayrılması muhtemel isimler ve gelen teklifleri de sıraladı.

Başkan Adalı siyah-beyazlıların transfer gündeminde bulunan oyuncularla ilgili de konuştu.

"1 HAFTA İÇİNDE SONU ALIRIZ"

Nuno Tavares, Emmanuel Agbadou ve Filip Jorgensen transferlerindeki son durumu da aktaran Adalı'nın sözleri şu şekilde:

"Kış sezonunda transfer yapmak çok zor. Biz boşta kalan oyunculardan daha çok, bizim istediğimiz ve takımında oynayan futbolcular üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Tahmin ediyorum 1 hafta içinde görüştüğümüz transferler için sonuç alırız. Kış sezonunda transfer yapmak maliyetli. Bir sene içinde kurumsal yapıyı düzeltmek ve futbol takımını düzeltmek kolay değil. Enkaz edebiyatından uzak duruyorum. Mali olarak transferlerin üstünde çalışıyoruz ama gecikmesinin parayla pulla alakası yok."

DEMİR EGE TIKNAZ'A TEKLİF

"Demir Ege'ye teklif geldi. Demir Ege gitmek istiyor. Görüşüyoruz. Bir de gidebilecekler listesinde Rafa var. Abraham'a teklif var ama gitmesine sıcak bakmıyoruz. Onun haricinde teklif gelen futbolcu yok. Dikilitaş projesi Beşiktaş'ın finansal olarak kurtuluşunun reçetesi. Şu ana kadar her şey planladığımız gibi gitti. "

"SOL KANAT, STOPER VE 6 NUMARA"

Hücum bölgesine değil, teknik kadronun savunma bölgesine transfer ihtiyacı var. Paulista ve Jurasek gitti. Oyuncular gitmeden önce de teknik kadro savunmaya transfer istiyor. Hocamız sol kanat, stoper ve 6 numara istiyor. Yapılan transferlerin arkasındayım. Her şeyden önce karakterli oyuncular. Sahada mücadele eden, kavga eden bir takım var. İnşallah bu kış sezonu istediğimiz bölgeleri tamamlayacağız."

TAMMY ABRAHAM VE RAFA SILVA

"Abraham için resmi sayılabilir bir teklif var. Serkan Reçber'e ulaşmışlar. İngiltere'den başka bir takım daha ilgileniyor. Tammy'yi yollayalım diye bir düşüncemiz yok. Yerini doldurmak kolay değil çünkü. Bize gelen teklifte herhangi bir oyuncu takası önerilmedi. Bizim teknik kadronun Aston Villa'dan istediği oyuncular var, onları da ilettik kendilerine.



Benfica Rafa ile ilgili bir girişimde bulundu. Onlara talebimizi ilettik kendileri. O mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider. Gelmezse de Rafa burada kalır ve Beşiktaş'ın oyuncusu olarak hayatına devam eder."

JORGENSEN VE AGBODOU

"Jörgensen gelmek istiyor ama kulübünde kiralama limitleri dolu. O limitin açılması lazım. Kolay bir transfer değil. Uçağa bindi, geliyor haberini gördüm ama belki de en son gelebilecek oyuncudur.



Agbodou gelmek istiyor. Kulübüyle görüşülüyor. Kulübü tamam dediğinde bir saat sonra da biter bir hafta sona da biter. 23 yaş altı yabancı kontenjanını tamamlayacağı diye görünüyor. Alacağımız futbolculardan bazıları 22-23 yaşında."

NUNO TAVARES