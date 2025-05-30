Fenerbahçe, Dusan Tadic'le yollarını ayırdı!

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Fenerbahçe'de ikinci ayrılık yaşandı.

Edin Dzeko'nun ayrılığının ardından sarı-lacivertli kulüp, Dusan Tadic'in de Fenerbahçe'ye veda ettiğini duyurdu.

"SONSUZ BİR SAYGIYLA AYRILDIN"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için teşekkürler Dusan. Takıma örnek oldun ve sonsuz bir saygıyla ayrıldın.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Avrupa'dan birçok takımın yakından takip ettiği Tadic'e Samandıra'da plaket verildi ve teşekkür edildi.

Dusan Tadic, cumartesi sabah İstanbul'dan ayrılmayı planlıyor.

109 MAÇA ÇIKTI

2023-2024 sezonunun başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Tadic, 2 sezon boyunca Fenerbahçe formasıyla 109 resmi maça çıktı.

2.5 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız isim, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 35 asistle mücadele etti.