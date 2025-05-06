Fenerbahçe duyurdu! Mert Hakan Yandaş, ameliyat oldu

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Süper Lig'de son olarak derbide Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Lider Galatasaray'la arasında 8 puan fark bulunan sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin bir süredir hastanede tedavi altında tutulan milli futbolcusu, ameliyat edildi.

"ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Geçmiş olsun Mert Hakan Yandaş



Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur.



Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

27 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'de bu sezon 27 maçta süre bulan Mert Hakan Yandaş, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.