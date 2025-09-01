Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor

Fenerbahçe, kalesine Galatasaray'ın da ciddi şekilde ilgilendiği Ederson'u transfer ediyor...

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı file bekçisinin transferi için geri sayıma geçti.

Fenerbahçe, Manchester City ile Ederson transferi için 13+2 milyon euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı.

ANLAŞMA TAMAM: ÖĞLE SAATLERİNDE GELİYOR

Ederson'un menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartlarında da anlaşmaya vardı

Ederson, Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşme imzalayacak ve yıllık 8+2 milyon euro kazanacak.

Ederson'un pazartesi saat 13.00 sularında Fenerbahçe için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

BU SEZON OYNAMADI

Ederson, Manchester City'nin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da süre bulamadı.

2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.