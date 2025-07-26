Fenerbahçe, erken seçim için toplanan geçerli imza sayısını paylaştı

Fenerbahçe, olağanüstü genel kurul için toplanan imza sayısını paylaştı.

Toplam imza sayısı 9954 olarak açıklanırken, 1127 imza ise 5 farklı nedenle geçersiz sayıldı.

TOPLANAN İMZA 9954 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Mükerrer imza sayısı olarak 280, geri çekilen beyanname sayısı 22, kongre üyesine ait olmayan beyanname sayısı 37, geçersiz beyanname sayısı 1023, çift yevmiyeli beyanname sayısı 124 olduğu ve geçerli imza sayısının ise 8468 olduğu duyuruldu.

ERKEN SEÇİM İÇİN 2527 İMZA EKSİK

Fenerbahçe Kulübü, erken seçim için gerekli imza sayısının 10 bin 995 olduğunu duyurmuştu.

Erken seçim için imza sayısı 2527 eksik kaldı.