Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk organizasyonlarıyla devam etti.

Futbolcular, pas idmanının ardından taktik çift kale maçlarla günü tamamladı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.