Galatasaray - Gaziantep FK maçının VAR'ı Alper Çetin oldu

- Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
- Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, yardımcıları ise Hakan Yemişken ve Bilal Gölen olacak.
- VAR Alper Çetin, AVAR ise Candaş Elbil olarak belirlendi.
Süper Lig'in 18. haftasında bugün saat 20.00’de Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Bu karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Bilal Gölen yapacak.
VAR'DA ÇETİN GÖREV ALACAK
Maçın dördüncü hakemi de Yiğit Arslan olacak.
Galatasaray - Gaziantep FK müsabakasında VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Candaş Elbil görev yapacak.