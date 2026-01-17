Abone ol: Google News

Galatasaray - Gaziantep FK maçının VAR'ı Alper Çetin oldu

Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 12:16
Süper Lig'in 18. haftasında bugün saat 20.00’de Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Bu karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Bilal Gölen yapacak.

VAR'DA ÇETİN GÖREV ALACAK

Maçın dördüncü hakemi de Yiğit Arslan olacak.

Galatasaray - Gaziantep FK müsabakasında VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Candaş Elbil görev yapacak.

