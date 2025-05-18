Fenerbahçe - Eyüpspor maçının muhtemel 11'leri

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Ozan Ergün yönetecek.

Bersan Duran ve Samet Çiçek, maçta yardımcı hakem olarak görev yapacak.

LİGDEKİ DURUMLARI

Ligde oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım 78 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Eyüpspor'un ise 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 50 puanı var. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı eflatun-sarılılar. 6. sırada yer alıyor.

İLK MAÇ BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Eyüpspor: Berke, Vezo, Dorukhan, Claro, Umut, Yalçın, Halil, Emre, Tayfur, Ampem, Thiam