Fenerbahçe - Fatih Karagümrük - CANLI SKOR

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
- Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor ve sık sık fauller nedeniyle duruyor.
- Karşılaşma BeIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanıyor.
GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK
6' Marco Asensio orta sahada yede kaldı, karar faul. Oyun sık sık duruyor.
5' Talisca sağ kanatta Enzo Roco'nun kayarak müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi.
3' Orta alanın sağ iç kısmına Çağlar, Fofana'yı yere düşürdü. Hakem faulü verdi ancak kartına başvurmadı. Karagümrüklü oyuncular atağa çıktıklarını dile getirerek kart itirazında bulundu.
2' Fenerbahçe'de Dorgeles Nene sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Grbic ayaklarıyla topu çıkardı.
1' Maç başladı.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başladı.
Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Samet Çavuş, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapıyor.
Müsabakanın VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor.
İLK 11'LER