Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü art arda 5. kez mağlup etti

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı.
- Son 15 lig maçında rakibine yenilmeyen Fenerbahçe, bu seride 13 gol atıp 8 gol yedi.
- Karagümrük, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 65 yıl önce elde etmişti.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.
İstanbul temsilcisine karşı son 15 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı.
Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 5 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı.
Fenerbahçe, söz konusu 5 karşılaşmada 13 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.
SON GALİBİYET 65 YIL ÖNCE
Karagümrük, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 65 yıl önce 12 Kasım 1959'da 2-0'lık skorla aldı.