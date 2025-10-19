Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü art arda 5. kez mağlup etti

Süper Lig'de konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 5. galibiyeti elde etti.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 22:12
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü art arda 5. kez mağlup etti
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı.
  • Son 15 lig maçında rakibine yenilmeyen Fenerbahçe, bu seride 13 gol atıp 8 gol yedi.
  • Karagümrük, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 65 yıl önce elde etmişti.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

İstanbul temsilcisine karşı son 15 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı.

Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 5 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı.

Fenerbahçe, söz konusu 5 karşılaşmada 13 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

SON GALİBİYET 65 YIL ÖNCE

Karagümrük, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 65 yıl önce 12 Kasım 1959'da 2-0'lık skorla aldı.

