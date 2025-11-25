Fenerbahçe, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
- Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kuvvet, dayanıklılık ve pas çalışmaları ile geçti.
- Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla tamamlayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı.
ISINMA, ÇABUKLUK VE KOORDİNASYON ÇALIŞMASI YAPILDI
Ardından sahaya geçen oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Ferencvaros maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.