Fenerbahçe, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 16:21
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı.

ISINMA, ÇABUKLUK VE KOORDİNASYON ÇALIŞMASI YAPILDI

Ardından sahaya geçen oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Ferencvaros maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

