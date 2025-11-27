Abone ol: Google News

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbi maçta hakem Yasin Kol görev alacak.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 11:59
  • Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi Yasin Kol yönetecek.
  • Derbi, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.
  • Yasin Kol'un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak.

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu...

Haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

DEV DERBİYİ YASİN KOL YÖNETECEK 

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak derbiyi ise yönetecek hakem açıklandı.

Buna göre derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.

KOL'UN YARDIMCILARI 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

