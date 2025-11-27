Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

- Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi Yasin Kol yönetecek.
- Derbi, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.
- Yasin Kol'un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak.
Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu...
Haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
DEV DERBİYİ YASİN KOL YÖNETECEK
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak derbiyi ise yönetecek hakem açıklandı.
Buna göre derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.
KOL'UN YARDIMCILARI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.