Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı!

- Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu.
- Derbi, Süper Lig'in 14. haftasında saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.
- Maç hakemi Yasin Kol ve yardımcıları Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci olacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide bugün Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
VAR HAKEMİ ALİ ŞANSALAN
Müsabakada VAR’da Ali Şansalan, AVAR’da da Hakan Yemişken görev yapacak.