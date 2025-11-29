Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Galatasaray mesaisine başladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray ile ligde oynayacağı derbi maça hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 15:25
  • Fenerbahçe, Galatasaray ile 1 Aralık'ta oynayacağı derbi için hazırlıklarına başladı.
  • Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı.
  • Çalışmalar, core hareketleri, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas antrenmanlarıyla sürdü.

Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Sahada yapılan core hareketleriyle başlayan çalışma ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas antrenmanlarıyla devam etti.

Futbolcular dar alanda yapılan çift kale taktik maçlarla günü noktaladı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

