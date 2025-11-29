Fenerbahçe, Galatasaray mesaisine başladı

- Fenerbahçe, Galatasaray ile 1 Aralık'ta oynayacağı derbi için hazırlıklarına başladı.
- Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı.
- Çalışmalar, core hareketleri, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas antrenmanlarıyla sürdü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.
İDMANDAN NOTLAR
Sahada yapılan core hareketleriyle başlayan çalışma ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas antrenmanlarıyla devam etti.
Futbolcular dar alanda yapılan çift kale taktik maçlarla günü noktaladı.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.