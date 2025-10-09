Fenerbahçe, hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan günün ikinci antrenmanının salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Ardından sahaya çıkan oyuncuların ısınma ve dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.