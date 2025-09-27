Fenerbahçe iddiaları sonrası Antalyaspor'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 28 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Bu kritik müsabaka öncesinde Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, HT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"PUAN VEYA PUANLAR ALACAĞIMIZI TAHMİN EDİYORUM"

Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşan Perçin, şunları dedi:

"DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Rıza Perçin, sözlerine şöyle devam etti:

"BİZ HİÇBİR YERE GİDECEĞİNİ ZANNETMİYORUZ"

Teknik direktörleri Emre Belözoğlu'nun son dönemlerde adının Fenerbahçe ile geçmesini değerlendiren Rıza Perçin, şunları dedi:

Emre Belözoğlu Hocamız, bizim için bir değer. Şu anda ilişkilerimiz üst seviyede. Antalyaspor'u, eski oynadığı kulüpler kadar seviyor. Aidiyet duygusu çok fazla. Biz hiçbir yere gideceğini zannetmiyoruz. Öyle bir şey de yok. Bu dedikoduların ya da söylemlerin olması bizi rahatsız etmiyor, bizi mutlu ediyor. Çünkü büyük diye söylediğimiz takımlar hocamızın ismini geçiriyor. Demek ki bizim hocamız değerli, iyi bir hoca ile çalışıyoruz. Değerli bir hoca ile çalışıyoruz. Takımımızın başındaki hocanın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Anlamayan arkadaşlarımız da bu tarz söylemlerle emin oluyorlardır diye düşünüyorum. Bizler kendisinden çok memnunuz. Kendisi de Antalyaspor'u ve şehri çok seviyor. Bu dedikodular, büyük takımlarla isminin geçmesi bizi mutlu ediyor. Demek ki biz bir değer ile çalışıyoruz. Kendisine teşekkür ederiz.