Fenerbahçe, İsmail Kartal'la görüşme yaptı Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik adam arayışlarına başlarken yönetim, daha önce 3 kez takımın başına geçen İsmail Kartal ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenerek Avrupa kupalarına Avrupa Ligi'nden devam edecek olunmasının ardından teknik heyet konusunda da karar alınmıştı. Fenerbahçe yönetim kurulu ile Teknik Direktör Jose Mourinho arasında yapılan görüşme sonrası yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, 2024-2025 sezonu başından itibaren görev yapan Portekizli teknik adam emekleri için teşekkür ederek gelecek kariyerinde başarı dilemişti. ROTA YENİDEN İSMAİL KARTAL Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler, rotasını takımı daha önce 3 kez çalıştıran eski teknik direktörü İsmail Kartal'a çevirdi. GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ Ekol Sports'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, bugün İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdi. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Asbaşkanı ve İcra Kurulu Üyesi Hamdi Akın'ın teknesine bindiği, Sarı-lacivertli yönetimin görüşme isteğini geri çevirmeyerek Hamdi Akın'ın Anadolu Hisarı'ndaki yalısında bir araya geldiği ifade edildi. GÖREVE GELME İHTİMALİ YÜKSEK Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü, mevcut durumda izlenebilecek yol haritasının görüşüldüğü belirtildi. İsmail Kartal'ın yeniden göreve gelme ihtimalinin yüksek olduğu dile getirildi. Eshspor Haberleri Old Firm derbisinde kazanan yok

