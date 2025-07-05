Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini uzatıyor

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de, sıcak bir gelişme yaşandı.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü yaşadığı sakatlık nedeniyle kaçıran Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini uzatıyor.

ANLAŞMAYA VARILDI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, savunma hattının önemli isimlerinden Jayden Oosterwolde ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun mevcut kontratını 2028 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor.

MAAŞINDA CİDDİ ARTIŞ YAŞANACAK

Yeni sözleşmeyle birlikte Oosterwolde'nin maaşında da ciddi bir artış yapılacağı öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

2022-2023 sezonunun devre arasında Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertli formayı 62 kez giydi.

13 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.