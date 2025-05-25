Fenerbahçe kafilesi Mersin'e geldi

İHA
Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mersin'e geldi.
Fenerbahçe kafilesi uçakla Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi.
Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcular otobüse binerek Mersin merkezdeki konaklayacakları otelde hareket etti.
TARAFTARLAR, TEPKİ GÖSTERDİ
Otel önünde kafileyi taraftarlar karşılayarak tezahüratlarda bulundu.
Futbolcular selam vermediği için bazı taraftarlar duruma tepki gösterdi.
Daha sonradan futbolcuların otelden gelerek taraftarlara selam verdiği öğrenildi.
FENERBAHÇE, HATAYSPOR KARŞISINDA
Fenerbahçe - Hatayspor maçı, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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