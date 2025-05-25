Fenerbahçe kafilesi Mersin'e geldi
İHA

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mersin'e geldi.

Fenerbahçe kafilesi uçakla Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcular otobüse binerek Mersin merkezdeki konaklayacakları otelde hareket etti.

TARAFTARLAR, TEPKİ GÖSTERDİ

Otel önünde kafileyi taraftarlar karşılayarak tezahüratlarda bulundu.

Futbolcular selam vermediği için bazı taraftarlar duruma tepki gösterdi.

Daha sonradan futbolcuların otelden gelerek taraftarlara selam verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE, HATAYSPOR KARŞISINDA

Fenerbahçe - Hatayspor maçı, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor