Fenerbahçe, kalesini gole kapatamıyor!

Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig’de son 7 maçta kalesinde gol gördü.
Sarı-lacivertliler, son haftalarda savunma hattında yaşadığı sakatlıklarla birlikte kalesini de gole kapatamıyor.
GOL YENİLMEYEN SON MAÇ 2 ŞUBAT'TA
Domenico Tedesco’nun öğrencileri 2 Şubat tarihinde Kocaeli’de oynanan ve 2-0 galip geldiği maç sonrası ligde oynadığı 7 maçta da kalesinde gol gördü.
Fenerbahçe, bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
27 MAÇIN 8'İNDE KALEYİ KAPATTILAR
Fenerbahçe, bu sezon 27 karşılaşmanın 8’inde rakiplerine gol izni vermedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)