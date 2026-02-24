Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şaşırtan anlar: Sahada 2 top varken penaltı itirazı geldi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk ettiği müsabakanın ikinci yarısında ilginç bir an yaşandı.

Mücadelenin 58. dakikasında Kasımpaşalı oyuncu Kamil Ahmet’e çarpan top, taca doğru gitti ancak kavis alarak dışarıya çıkmadan oyun alanına döndü.

Topun taca çıktığını düşünen Marco Asensio, dışarıdan başka topu alarak taç atışı yaptı.

SAHADA 2 TOP VARKEN OYUN DEVAM ETTİ

Hakem Yasin Kol ise iki topun sahada olduğu anlarda oyunu durdurmak yerine devam ettirdi.

Asensio'nun taç atışıyla oyun alanına gönderdiği topu İsmail Yüksek, doğrudan dışarıya gönderirken oyun alanında olan topu kazanan Fenerbahçeli futbolcular atağa kalktı.

O anlarda saha içinde büyük şaşkınlık yaşanırken pozisyonun devamında Levent Mercan yerde kaldı.

LEVENT YERDE KALDI: PENALTI İTİRAZI GELDİ

Fenerbahçe penaltı beklese de VAR'dan uyarı gelmedi ve oyun devam etti.

Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis'in aut atışıyla maç kaldığı yerden devam etti.

