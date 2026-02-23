Fenerbahçe - Kasımpaşa - CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 0-0 KASIMPAŞA

14' Orta alanda topa sahip olan Fenerbahçe hızlı atağa geçti. Ancak Asensio topu Talisca ile buluşturamadı.

11' Guendouzi'nin mükemmel ara pasında topla buluşan Semedo son çizgi üzerinde ortasını yaptı. Arous bu topu tehlikeli bölgeden çıkarttı.

9' Kasımpaşa'da İrfan Can Kahveci ceza sahasına girmek zereyken topu Oostorwolde'ye kaptırdı. Atak sırası Fenerbahçe'de

6' Çağlar Söyüncü, kendi yarı sahasından Talisca'ya doğru attığı uzun top, kaleci Giannoitis'de kaldı.

6' Sağ kanatta Semedo'nun ortasında Talısca topa dokunamadı.

1' Maçta ilk tehlikeli atak Kasımpaşa'dan geldi. Sonrasında top Ederson'un ellerinde kaldı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetiyor.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturuyor. Karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER