Tevfik Göksu: Yarın seçim olsa ben İstanbulluların irfanına inanıyor ve güveniyorum

Ensonhaber YouTube kanalı aldığı konuklar ile gündemi belirlemeye devam ediyor.

Bu konuklardan sonuncusu Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü oldu.

Göksu, YouTube kanalına konuk olarak Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Burada belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Göksu, ellerindeki son seçim anketlerine de değindi.

Çağlar Cilara'nın İstanbul özelinde bir seçim anketlerinin olup olmadığı sorusuna yanıt veren Göksu, şunları kaydetti:

"AK PARTİ'NİN TRENDİ YUKARI DOĞRU"

Sürekli anketler yapılıyor. Hem il başkanlığımız yapıyor hem biz yapıyoruz. Partimiz sürekli yapıyor. Sürekli AK Parti'nin trendi yukarı doğru.



Onu görüyoruz. İstanbul genelinde tabii trend sürekli yukarı doğru. Şöyle bir şey var. İnsan nihayetinde kendi hayatının bu şehrin sokaklarında olduğunu bilir.



İstanbul, İstanbullular kendi hayatının bu şehrin sokağında olduğunu bildiği için şunu mukayese eder: Bu bu sürede bu kadar böyle gittiyse yarın nerelere varır? Bu soruyu sorar.

"CHP'YE OY VERENLERİN PİŞMAN OLMA OLASILIKLARI YÜKSEK"

"CHP'ye oy verenler pişman mıdır sizce?" sorusuna da yanıtlayan Belediye Başkanı, "Pişman olma ihtimalleri yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani benim çok fazla CHP'li bir çevrem yok.

Araştırma verilerine baktığımda tablo öyle gözüküyor." ifadelerini kullandı.

"İSTANBULLULAR ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜP BİZE OY VERECEKTİR"

Yarın yapılacak bir seçimde AK Parti olarak İstanbul'u geri alacaklarına inandıklarını belirten Göksu, şöyle konuştu:

Allah'ın izniyle yarın bir seçim olsa ben İstanbulluların idrakine ve irfanına inanıyor ve güveniyorum. Ve İstanbullular çocuklarının geleceğini, kendi geleceklerini, ailelerinin geleceklerini, bu şehrin geleceğini düşünerek bu adımı atacaklarına inanıyorum.



Çünkü eskiden derlermiş İstanbullular akli selim, kalbi selim, zevki-i selim insanlar. Bu akli selim, kalbi selim, zevki-i selim insanlar İstanbul'da atacakları adımı şehrinin geleceğini, çocuklarının geleceği üzerine inşa edeceklerini düşünüyorum.



O açıdan da AK Parti'yi bu sefer çok daha farklı ve güçlü bir seçenek olarak değerlendireceğine inanıyorum.