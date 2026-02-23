Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlandı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, Kasımpaşa maçının ilk yarısında sakatlık geçirdi ve oyun kenarına geldi.
Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında iki sakatlık birden yaşandı.
ÇAĞLAR YERİNE YİĞİT EFE DEMİR OYUNDA
Fenerbahçe'de sahaya kaptan olarak çıkan savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, sakatlık geçirdi.
Sahada tedavi edilen ve oyuna devam etmemesi yönünde karar alınan Çağlar, dakikalar 26'yı gösterdiğinde yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.
BİR SAKATLIK DAHA
Çağlar'ın ardından Fenerbahçe'nin bir savunma oyuncusu daha sakatlık geçirdi.
Sarı-lacivertlilerin Hollandalı ismi Jayden Oosterwolde, kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.
Oosterwolde'nin yerine oyuna 40. dakikada N'Golo Kante dahil oldu.
SKRINIAR SAKATLANMIŞTI
İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.