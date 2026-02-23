Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor

Kabine toplantısı sona erdi.

3 haftalık aranın ardından gerçekleşen toplantı Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında gerçekleşti.

Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ MENZİLE ULAŞTIRACAĞIZ"

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memnuniyetle görüyoruz ki şehit yakınlarımızla birlikte aziz milletimiz, kalıcı bir şekilde terörün sona ermesi için yürüttüğümüz “Terörsüz Türkiye” sürecine güçlü destek vermektedir.

Terörden beslenenlere ve bundan rant devşirenlere rağmen süreç kararlı adımlarla ilerlemektedir.

Biz de meşru zemin içinde kalarak, milletimizin hassasiyetlerine azami saygı göstererek bu süreci inşallah menziline ulaştıracağız." dedi.

Konuşmasında iç siyaset hakkında mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünyada ve bölgede giderek artan gücüne de dikkat çekerek şunları kaydetti:

"11 AYIN SULTANI RAMAZAN BÜYÜK BİR FIRSAT"

Rahmet mevsimini biz de büyük bir bahtiyarlıkla karşıladık. Ramazan'ın manevi atmosferinin ülkemizin her karışını kuşatmasıyla hanelerimiz şenlendi, gönüllerimiz merhametle doldu.



11 ayın sultanı olan Ramazan kalplerimizi arındırmamız, ruhlarımızı dinlendirmemiz, zihinlerimizi günlük hayatın meşgalesinden kurtarmak için fırsattı.



Okullarda sevgili yavrularımızın tüm kara kampanyalara rağmen bu ramazanı bir başka coşkuyla idrak ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz.

KÜLLİYE'DEKİ RAMAZAN PROGRAMLARI

Geçen yıl başlattığımız ve milletimizden büyük ilgi gören 'Külliye’de Ramazan' programını bu yıl da sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız; kitap stantlarından çocuk etkinliklerine, konferanslardan konserlere kadar her yaştan insanımızın ilgisini çekecek, özellikle çocuklarımızın heyecanına heyecan katacak dolu dolu bir program hazırladı.



Bilhassa hafta sonları anne babaları, çocuklarının ve torunlarının ellerinden tutarak külliyemizdeki etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Bir kez daha Ramazan-ı Şerif’in hanelerimize huzur, memleketimize birlik ve dirlik getirmesini diliyor; dualarımızın dergâh-ı ilahide kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

"DÜNYADA TÜRKİYE RÜZGARI EDİYOR"

Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor. Ne düşündüğümüz, ne yaptığımız, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğumuz ve hangi adımları atacağımız merak ediliyor. Bu çerçevede geride bıraktığımız haftalarda birçok önemli ismi ülkemizde ağırladık.



11 Şubat’ta Kiryakos Miçotakis’i külliyemizde misafir ettik. Görüşmelerimizde iki ülke arasındaki münasebetlerin yanı sıra Ege ve Akdeniz’e ilişkin tutumlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirme imkânı bulduk. İmzaladığımız belgelerle ilişkilerimizin kurumsal ve hukuki zeminini daha da güçlendirdik.



Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve dinî haklardan tam anlamıyla istifade edebilmesi yönündeki beklentilerimizi Sayın Miçotakis’le açıkça paylaştık. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimizi, 10 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi arzu ediyoruz.

"YENİ BAKANLARIMIZIN GÖREVLERİNİN HAYIRLI VE UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM"

Geçtiğimiz hafta kabinemizde küçük çaplı bir revizyon gerçekleştirdik. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımızda devir teslim törenleri yapıldı ve arkadaşlarımız yeni görevlerine başladılar. Akın Gürlek kardeşimiz Adalet Bakanlığı görevini devraldı. Mustafa Çiftçi kardeşimiz ise İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek.



Her iki kardeşime de yeni vazifelerinde Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler diliyor; görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni bir enerji ve yeni bir heyecanla; omuzlarındaki ağır yükün şuuruyla görevlerini layıkıyla taşıyacaklarına yürekten inanıyorum.

ESKİ BAKANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

İki buçuk yıl boyunca devletimize ve milletimize hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakârlıklarından dolayı teşekkür ediyor, Yüce Mevla her iki Bakanımızdan da razı olsun diyorum.



Görevi devreden arkadaşlarımızın, yeni atanan bakanlarımızın her zaman yanında olacağına; tecrübelerini ve birikimlerini hükümetimizin kolektif başarısını daha da artırmak için kullanacaklarına inanıyorum.



Biz de kendileriyle farklı zeminlerde birlikte olmaya, birlikte çalışmaya; kardeşlik ve dostluk hukukumuzu her daim korumaya ve gözetmeye devam edeceğiz.

"DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN ADALETİ SAVUNUYORUZ"

Son Kabine toplantımızdan bu yana iç siyasette ve dış politikada oldukça yoğun bir gündemle ülkemize hizmet yolculuğumuzu sürdürdük. Küresel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, Türkiye olarak barışı, diyaloğu ve müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz.



Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük; gerektiğinde cenk meydanlarında yazdığı destanlarla büyük bir milletin mensubu olduğumuzu unutmadan, dünyanın neresinde olursa olsun hakkı ve adaleti savunuyor; kimseden çekinmeden doğruları cesaretle dile getiriyoruz.Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik, cesur, samimi ve ilkeli duruşu uluslararası camiada da takdirle takip edilmektedir.



Şunu aziz milletimizin ve bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin bilmesini isterim: Dünya sisteminde şiddetli kırılmaların yaşandığı bu dönemde Türkiye’nin yegâne amacı dostlarının sayısını artırmak, yeni dostluklar kazanmaktır.



Biz anlaşmazlıklardan düşmanlık üretme peşinde değiliz. İhtilafları büyütmenin, sorunları derinleştirmenin hesabı içinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken, herkesin de bizim hak ve hukukumuz karşısında aynı saygıyı göstermesini bekliyoruz.

SIRBİSTAN LİDERİNİN TÜRKİYE'YE ZİYARETİ

12 Şubat’ta ise Aleksandar Vučić misafirimizdi. Sayın Vučić ile yaptığımız görüşmede, Sancak bölgesi dâhil olmak üzere ortak gündemimizde yer alan tüm başlıkları istişare ettik.



Karşılıklı ticaret hacmimizin 3,5 milyar dolara ulaştığı Sırbistan’da Türk sermayeli firmalarımızın sayısı 1500’ü aşmış durumda. Sivil havacılık, kültür, eğitim, enerji, ulaştırma ve turizm gibi pek çok alanda Sırbistan’la ilişkilerimizi daha da derinleştirmekte kararlıyız.

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM"

Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, 13 Şubat’ta ise vakıf inisiyatifiyle inşa edilen 210 kişilik erkek öğrenci yurdu ile 706 kişilik Kuzey Kampüs kız öğrenci yurdunun resmî açılışlarını gerçekleştirmek üzere Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyaret ettik. Şahsımızı karanfillerle karşılayan ve coşkuyla bağrına basan Boğaziçi Üniversiteli genç kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.



Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan eski kütüphanenin yerine, modern, güvenli ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir kütüphane inşa ediyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız.

"ÜNİVERSİTELER MARJİNAL İDEOLOJİLERİN KURTARILMIŞ BÖLGESİ DEĞİLDİR"

Burada şunu özellikle ifade etmek isterim: Milletin kaynaklarıyla kurulan üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir. Üniversiteler 86 milyonun evlatlarınındır; halkındır, aziz milletimizindir. Üniversiteler zenginlerin ve elitlerin olduğu kadar; çobanın, çiftçinin, kapıcının, esnafın, işçinin, inşaat ustasının ve onların çocuklarınındır.



Başörtüsü nedeniyle genç kızların kapılardan çevrildiği, katsayı adaletsizliğiyle meslek liselilerin önünün kesildiği, dar kadrocu anlayışlarla unvanların paylaşıldığı, tek sesliliğin ve dayatmaların hâkim olduğu karanlık dönemler artık geride kalmıştır. Çetin mücadeleler sonucunda üniversiteler birilerinin özel mülkü olmaktan çıkmış, asli sahibine; yani millete iade edilmiştir. Allah’ın izniyle bundan geri dönüş olmayacaktır.



Üniversitelerimizi babalarının malı, arka bahçeleri gibi gören zihniyetin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz. Üniversitelerimizin eylemlerle ve kavgalarla değil; ilme, bilime ve nitelikli üretime sunduğu katkılarla anılması için çalışmaya devam edeceğiz.

ALMANYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN NATO TATBİKATI

20 Şubat’ta başlayan, NATO’nun en büyük ve en kapsamlı tatbikatlarından biri olan “Steadfast” tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Tatbikatta devletimizi ve milletimizi gururla temsil eden kahraman askerlerimizi tebrik ediyor, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum.



Sağlık alanında ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi, 2002 öncesini hatırlayan vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Vatandaşlarımızın şikâyetlerine kulak vererek eksiklerimizi tamamlıyor, sağlık hizmetlerimizin standardını sürekli yükseltiyoruz.



Hâlihazırda ülke genelinde 8.310 aile sağlığı merkezi, 335 sağlıklı hayat merkezi ve 973 toplum sağlığı merkezi hizmet veriyor. Sadece son bir yılda 302 aile sağlığı merkezi ile 71 sağlıklı hayat merkezini daha hizmete açtık. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde 30 bin aile hekimimizle vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz.

SİGARA İLE MÜCADELEDE ATILAN ADIMLAR

2025 yılında sağlık tesislerimizde toplam 1 milyar 24 milyonun üzerinde muayene gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 450 milyonu aile sağlığı merkezlerinde, 21 milyonu ise sağlıklı hayat merkezlerinde yapıldı.



Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığın önemli sebeplerinden biri olan sigara bağımlılığıyla mücadelede tavizsiz bir duruş sergiliyoruz. Açtığımız 784 yeni birimle sigara bırakma polikliniği sayısını 1.349’a yükselttik.



Ancak bu illetle mücadelede devletin çabası tek başına yeterli değildir. Medyanın, sivil toplum kuruluşlarının, dijital mecraların ve ailelerimizin de bu mücadeleye destek vermesi ve sahip çıkması gerekiyor. Halkımızın sağlığını tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.