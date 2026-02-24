Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler yorumladı

Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, kendi evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Uzatma dakikalarına kadar golsüz devam eden maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İlk olarak Fenerbahçe 90+5. dakikada Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti, ardından Kasımpaşa 90+11. dakikada Allevinah ile beraberliği yakaladı

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de Dorgeles Nene'nin yerde kaldığı pozisyon, Ben Ouanes'in kırmızı kart gördüğü pozisyon ve Fenerbahçe'nin golündeki olası ofsayt gibi birçok pozisyon, tartışma konusu oldu.

TARTIŞMALI KARARLARA ESKİ HAKEMLER NE DEDİ?

Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Osman Gökhan Bilir yaptı.

Oğuzhan Aksu dördüncü hakem olarak görev yaparken VAR hakemi görevini Sarper Barış Saka, AVAR hakemi görevini İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.

Tartışmalı pozisyonları, beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

İşte o yorumlar...

DİABATE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Bülent Yıldırım: Penaltılık bir ihlal söz konusu değil. Beyaz formalı oyuncunun savurduğu ayak topla tam buluşamıyor, rakibine geliyor. Kendisi bu teması yapıyor. Futbol içinde bir çarpışma bu.

Bahattin Duran: Diabate ayağını Nene'ye temas ettiriyor. Nene'nin ayağı sabit şekilde aşağı iniyor. Herhangi bir ihlal söz konusu değil.

Deniz Çoban: Tamamen Diabate'nin kendisi ayağını vuruyor, devam kararı doğru.

NENE'NİN YERDE KALDIĞI, FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: Kasımpaşalı oyuncunun sağ ayağıyla Nene'ye bir teması var, ancak benim fikrimce penaltı değil. Yoruma açık bir pozisyon, hakem bunu bu şekilde görüp "hafif temas var, penaltı" diyebilir. Ben penaltı için yeterli olmadığını düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Doğal aksiyon içinde iki ayak arasında bir temas oluşuyor. Zeminde olsa, çelmeyle tamamlansa o zaman bir penaltı düşünülebilir. Ancak havada olan çok küçük bir temas bu. Devam kararını doğru buluyorum.

Deniz Çoban: Ben burada sizden ayrılıyorum. İlk olarak sağ Opoku'nun sağ elinin oyuncunun suratına gittiğini düşünüyorum, yanağına doğru bir vurma değil çekme hamlesi var. İkinci olarak evet, kriter bir sonraki hamlesini etkileyip etkilemediğidir. Yere destek olacak ayağına yapılan temasın ben bir sonraki hamleyi etkilediğini düşünüyorum. Bu nedenle bir penaltı verilse çok daha doğru olurdu.

SAHADA 2 TOP VARKEN VERİLEN DEVAM KARARI

Bahattin Duran: Hakemin maçın yönetimi ile ilgili yaptığı en büyük hata. Herkes sahadaki topun taç çizgisini terk ettiğini düşündü. Yalnızca Kasımpaşalı oyuncu topun çıkmadığını görüyor. Yardımcı hakemden uyarı geliyor, büyük ihtimalle topun oyun dışında olmadığını söylüyor ve oyun devam ediyor. Sahada 2 top var. Maçın devam etmesi kabul edilemez. Levent'in pozisyonunda bence İrfan Can çok riskli bir hareket yapıyor ama benim için ihlal yok. Penaltı için yeterli değil.

Deniz Çoban: İrfan ters ayakla müdahale yapmış topla da oynayamamış. Yüzde 50-50 görüyorum. Pozisyonu dikkatli izlediğimizde çok da bir şley yok diyebileceğimiz bir pozisyon değil. Hakem devam dediyse kararına saygı duymak gerekir.

Bülent Yıldırım: Maçın kontrolünün olmadığı anlardan birisiydi. Oyunun devam etmesini kabul etmek mümkün değil. Amatör kümede bile uzun süredir görmediğim bir kare. Levent'in pozisyonunda da penaltı söz konusu değil.

KASIMPAŞA'DA BEN OUANES'İN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Bülent Yıldırım: İkinci sarı kartta hiçbir şüphe yok. Çok kontrolsüz.

Bahattin Duran: Ben Ouanes'in yaptığı hareket çok net sarı kart, birinci veya ikinci. Oyundan ihracı doğru.

FENERBAHÇE'NİN ATTIĞI GOLDE KARAR NE OLMALIYDI?

Bahattin Duran: Mert Müldür yalnızca pozisyon olarak ofsayt pozisyonunda. Top Mert Müldür'e çarpmıyor, kendisinin defansa etkisi var mı ona bakacağız. Ancak kesinlikle Mert'in bir müdahalesi yok, buradan da görülüyor. Top defans oyuncusuna çarparak içeri giriyor. Mert ile o defans oyuncusu arasında ciddi bir mesafe var. Kaleciye hiçbir etkisi yok. Gol nizami.

Bülent Yıldırım: Aynen katılıyorum, net bir gol bu. Herhangi bir etki söz konusu değil.

Deniz Çoban: Aynı gerekçelerle ben de gol kararı doğru diyorum.