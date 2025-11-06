Fenerbahçe -Kayserispor maçını Ozan Ergün yönetecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmelere göre; Pazar günü Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Ozan Ergün yönetecek.

İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi'ne bu maçta Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Oğuzhan Aksu görev üstlenecek.

KAYSERİSPOR'UN İLK FENERBAHÇE'NİN 2. KEZ MAÇINI YÖNETECEK

09 Kasım Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Kayserispor maçı saat 20.00’de başlayacak.

Hakem Ozan Ergün, Kayserispor'un bu sezon ilk maçını yönetecekken, Fenerbahçe'nin ise ikinci maçını yönetecek.