Wesley Sneijder'den sonra Noa Lang de Juventus'u üzdü Wesley Sneijder'in gol attığı maçta Juventus'u yenen Galatasaray, yine bir Hollandalı'nın yıldızlaştığı karşılaşmada İtalyan ekibini üzdü.

Göster Hızlı Özet Galatasaray, Noa Lang'ın attığı 2 golle Juventus'u üzdü ve avantaj sağladı.

Bu durum, 2013'teki Wesley Sneijder'in galibiyet golünü hatırlattı.

Sneijder ve Noa Lang, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Noa Lang, Juventus'a attığı 2 golle Galatasaray'a büyük avantaj sağladı. Lang'ın golleri sonrası akıllara 2013'te attığı golle sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren Wesley Sneijder geldi. Sneijder'in golüyle Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenen Galatasaray, yine bir Hollandalı Noa Lang'ın gol attığı maçlarda İtalyan ekibine üzüntü yaşattı. YİNE BİR HOLLANDALI JUVE'Yİ DEVİRDİ Sosyal medyada Sneijder ve Noa Lang'ın fotoğrafları binlerce kez paylaşıldı. Mücadelenin 75. dakikasında sarı-kırmızı takımı 4-2'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydeden Lang, korner direğinin önüne giderek sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Yıldız futbolcu, daha sonra tribünlere dönerek sağ elini kalbine götürerek Galatasaray Kulübünün efsane futbolcusu Metin Oktay ile özdeşleşen selamı yaptı. Eshspor Haberleri Galatasaray'ın tarihi zaferi Avrupa'da manşetleri süsledi!

