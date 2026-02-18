Galatasaray 63 yıldır evinde İtalyanlara yenilmiyor

- Galatasaray, Juventus'u 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir zafer kazandı.
- Bu galibiyetle Galatasaray, 63 yıldır İtalyan takımlarına evinde yenilmeme serisini sürdürdü.
- 1963'ten bu yana İtalyan ekiplerine karşı evinde çıktığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
Temsilcimiz Galatasaray, dün akşam İtalyan devi Juventus karşısında tarihi bir galibiyet aldı.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik skorla ezdi geçti.
Karşılaşma sonrası ise Galatasaray'ın İtalyan ekiplerine karşı evinde sağladığı üstünlükle ilgili istatistik ön plana çıktı.
63 YILDIR İTALYANLARA İSTANBUL'DA GALİBİYET YOK!
Sarı-kırmızılılar, son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında iç sahada Milan'a 3-1 yenilmişti.
Bu mağlubiyetin ardından Galatasaray, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 13 maçta mağlup olmadı.
EZİCİ ÜSTÜNLÜK DİKKAT ÇEKTİ
Bu süreçteki 9. galibiyetini alan Galatasaray, 4 kez de berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, sahasında İtalya takımlarına karşı çıktığı maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.