Galatasaray 63 yıldır evinde İtalyanlara yenilmiyor

Temsilcimiz Galatasaray, dün akşam İtalyan devi Juventus karşısında tarihi bir galibiyet aldı.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik skorla ezdi geçti.

Karşılaşma sonrası ise Galatasaray'ın İtalyan ekiplerine karşı evinde sağladığı üstünlükle ilgili istatistik ön plana çıktı.

63 YILDIR İTALYANLARA İSTANBUL'DA GALİBİYET YOK!

Sarı-kırmızılılar, son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında iç sahada Milan'a 3-1 yenilmişti.

Bu mağlubiyetin ardından Galatasaray, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 13 maçta mağlup olmadı.

EZİCİ ÜSTÜNLÜK DİKKAT ÇEKTİ

Bu süreçteki 9. galibiyetini alan Galatasaray, 4 kez de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, sahasında İtalya takımlarına karşı çıktığı maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.