Juventus efsanesi Alessandro Del Piero: Galatasaray mükemmel bir maç oynadı

Galatasaray, dün akşam Şampiyonlar Ligi Play-off son 16 turunun ilk maçında İtalyan devi Juventus'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar müthiş bir oyunla Juventus'a 5 gol birden attı.

Juventus efsanesi Alessandro Del Piero da, Galatasaray'a 5-2 yenildikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Juventuslu efsane, Galatasaray'ın İtalyan ekibini ezip geçtiğini söyledi.

"GALATASARAY MÜKEMMEL OYNADI"

Del Piero'nun kullandığı ifadeler şu şekilde:

“Victor Osimhen gibi oyuncuların varlığı bile korkutucu… Buz gibi soğukkanlı, kaliteli bir oyuncu. Asla pes etmiyor… Galatasaray, mükemmel bir maç oynadı. Lero Sane ve Icardi yedek kulübesindeydi, birkaçını saymak gerekirse ama kim oynarsa oynasın olağanüstü bir performans sergiledi. Juve'den daha iyi oynadılar."

"SAHADA KARAKTER GÖSTERMEZSENİZ RAKİBİNİZ SİZİ EZER GEÇER"

“Juventus maksimum performansla oynamazsa, bugün olduğu gibi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Önemsiz hatalar yapma ve bunun bedelini ödeme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Sahada karakterinizi gösteremezseniz, rakibiniz sizi ezip geçer.



Her 3 günde bir iyi oynamak veya en iyi performansınızı sergilemek zorunda olduğunuz maçlar oynadığınızda, bir takımın gerçek potansiyelini ve ulaşmak istediğiniz hedefi görürsünüz.



Juve'nin Şampiyonlar Ligi macerası bugün sona erdi mi? Belki de bu Juve takımı için haftada bir maç oynamak dünyanın sonu değildir.”