Fenerbahçe, Kayserispor'u iki golle mağlup etti

Fenerbahçe, Kayserispor'u iki golle mağlup etti

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 5.haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

Kayserispor'da rakip kalede etkili olmaya çalıştı. İki takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremedi.

Fenerbahçe, 37.dakikada Joao Pedro'nun bulduğu golle 1-0 öne geçti. Yeni transfer Pedro, ilk kez ilk 11 başladığı maçta Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı

İkinci yarıda da Fenerbahçe üstün oyununu devam ettirdi. Sarı-lacivertliler 50.dakikada Joshua King'in bulduğu golle farkı 2'ye çıkararak 2-0 öne geçti.





Ligde üçüncü galibiyet

Bu galibiyetin ardından puanını 10'a çıkaran Fenerbahçe ligde 2.sıraya yerleşti. Kayserispor ise 3 mağlubiyet 2 galibiyet ile 6 puanda bulunuyor.

Sarı-lacivertliler önümüzdeki haftayı BAY geçerken, Kayseri ekibi haftaya evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.



