Fenerbahçe, Konyaspor'u iki golle geçti

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Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı tamamlanıyor.

Ligin 38. ve son hafta mücadelesinde Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE, GERİDEN GELEREK KAZANDI

Sarı-lacivertlilerin galibiyet golleri İrfan Can Kahveci (75') ve En-Nesyri'den (83') geldi.

Konyaspor'un tek golünü ise 4. dakikada Melih Bostan kaydetti.

84 PUANLA BİTİRDİLER

Bu sonuçla Fenerbahçe sezonu 84 puanla 2. sırada, Konyaspor ise 46 puanla 11. sırada tamamladı.

MOURINHO, 7 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Jose Mourinho, Hatayspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 7 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ü cezası nedeniyle kadroya alamadı.

Portekizli çalıştırıcı, o karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat ve Oğuz Aydın'ı ise yedek soyundurdu. Bu isimlerin yanı sıra takımla yollarını ayıran ve bugün İstanbul'dan ayrılan takım kaptanları Edin Dzeko ile Dusan Tadic kadroda yer almadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde, Konyaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat yer alırken, savunma hattında Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek ve Filip Kostic görev aldı. Orta alanda İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Fred Rodrigues oynarken, kenarlarda İrfan Can Kahveci ile Anderson Talisca forma giydi. Gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvenildi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe'de sezonun son maçında tribünler boş kaldı.

Karşılaşmadan önce yönetim aleyhine istifa yürüyüşü gerçekleştirilirken, taraftarlar müsabakaya ilgi göstermedi.

ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Allan Saint-Maximin'in yanı sıra cezalı Mert Müldür, takımını yalnız bıraktı.