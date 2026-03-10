Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay tepki toplamıştı.

Sarı-lacivertli bazı taraftarlar, Samsunspor maçında yenilen ikinci golden sonra ve oyundan çıktığı sırada Mert Müldür'e tepki gösterdi.

MERT MÜLDÜR AÇIKLAMA YAPTI

Milli futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada bazı taraftarların nişanlısına tepki gösterdiğini ve küfür ettiğini açıkladı.

26 yaşındaki futbolcu konuya ilişkin, "Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım. Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil. Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğim." paylaşımında bulundu.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe, yaşanan olayların ardından harekete geçti.

Sarı-lacivertli yönetim, Samsunspor maçında Mert Müldür'ün nişanlısına tribünden edilen küfürlerle ilgili inceleme başlattı.

İlk yarının son bölümünde küfürlere dayanamadığını söyleyen Mert Müldür'ün nişanlısı yönetim locasına alındı ve maçı orada izledi.

Kamera kayıtları incelenmeye başlandı; tespit yapılması halinde ilgili taraftarların kombineleri iptal edilecek veya kendilerine bilet satılmayacak.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından da 5 kişi hakkında yasal işlem başlatmıştı.

Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

"23 Şubat 2026 tarihinde stadımızda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından, futbolcularımız soyunma odasına yönelirken Fenerium Alt D Blok merdivenlerinde bulunan bazı taraftarların oyuncularımıza yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Stat güvenlik kameraları kayıtlarının incelenmesi sonucunda söz konusu eylemlerde bulunan 5 kişi belirlenmiştir. Ayrıca, bu kişilerden bazılarının biletleri farklı bloklara ait olmasına rağmen ilgili alana geçiş yaptığı bilgisi kulübümüzün ilgili birimlerince teyit edilmiştir. Bahse konu kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bununla birlikte, yarın oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasından itibaren sezonun geri kalan bölümünde kendilerine bilet satılmamasına; kom