Abone ol: Google News

Fenerbahçe - Nice: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransa temsilcisi Nice'i konuk edecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 08:52
Fenerbahçe - Nice: Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya geliyor...

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

KADIKÖY'DE İLK PUANLARI ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilere konuk olacak Nice, 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Asensio, Kerem, En-Nesyri

Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Vanhoutte, Samed, Abdi, Diop, Cho, Moffi

TEK EKSİK DURAN

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

TALISCA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.

Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

Eshspor Haberleri